Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 21:20

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по вопросам ядерного нераспространения Джеффри Эберхардт в начале сентября посетит Швецию, Норвегию и Латвию, сообщает в пятницу госдеп.

"Спецпредставитель президента по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт посетит Осло, Стокгольм и Ригу с 2 по 6 сентября, чтобы вновь заявить о готовности США выполнять обязательства по укреплению ДНЯО. В частности, речь пойдет о нераспространении ядерного оружия, мирном использовании атомной энергии и об усилиях по ядерному разоружению", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Оно отмечает, что, среди прочего, Эберхардт примет участие в Риге в симпозиуме НАТО, посвященном этой проблематике.

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