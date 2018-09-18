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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 16:55 18.09.2018 - 16:55

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Все действующие в Сирии стороны должны помочь в поддержании режима прекращения огня в Идлибе, заявил во вторник спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Мы призываем все стороны обеспечить стабильный режим прекращения огня (в Идлибе - ИФ)", - заявил он в СБ ООН, комментируя результаты состоявшихся в понедельник переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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