Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 16:11

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправляется в зарубежное турне в рамках усилий по оказанию содействия в налаживании межафганских переговоров.

В период с 25 марта по 10 апреля З.Халилзад посетит Афганистан, Великобританию, Бельгию, Пакистан, Узбекистан, Иорданию и Катар, сообщил во вторник госдепартамент США.

В Кабуле спецпредставитель США проведет консультации с "афганским правительством и другими афганцами по вопросу о статусе переговоров США с движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), поддержит усилия по формированию инклюзивной межафганской переговорной команды и обсудит следующие шаги в межафганских дискуссиях и переговорах".

З.Халилзад также встретится с союзниками и партнерами "с целью координации поддержки со стороны международного сообщества миру и развитию вы Афганистане", отмечается в сообщении госдепа.

1ак др

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