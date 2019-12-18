Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 12:35

Дубай. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад на встрече в Кабуле с действующим президентом Афганистана Ашрафом Гани сообщил афганскому лидеру о ходе переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Катаре и недавних встречах в Исламабаде.

Афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя президента Седика Седикки сообщает, что запланирована также встреча Халилзада с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Визит спецпредставителя США в Кабул в среду проходит на фоне паузы в переговорах в Дохе, объявленной американской стороной после теракта в районе авиабазы Баграм 11 декабря, ответственность за который взяли талибы.

Речь на встречах в столице Катара шла о сокращении насилия, прекращении огня и запуске межафганских переговоров, отмечают афганские СМИ.

США и талибы вели переговоры на протяжении нескольких месяцев, и по итогам восьми раундов составили проект соглашения, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало межафганских переговоров о мире.

Шеф Пентагона Марк Эспер ранее заявлял о возможности сокращения американского военного присутствия в Афганистане и без мирного соглашения.

На минувшей неделе телеканал NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно 4 тыс. американских военнослужащих.

В свою очередь, сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил в минувший понедельник в Кабуле, что Вашингтон сохранит возможность "нанести сокрушительный удар" по мятежникам даже в случае вывода из Афганистана трети своих военнослужащих.

"Если президент Трамп в ближайшие несколько недель решит сократить присутствие наших сил ниже 12 тыс., я бы это поддержал. Располагая 8,6 тыс. американских военнослужащих, которые сгруппированы правильным образом, мы могли бы нанести очень даже смертоносный удар", - сказал сенатор.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно "пару месяцев", и в Афганистане останутся примерно 8-9 тыс. военнослужащих, уточнил источник NBC.

1ак вш

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