Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 8:51

Кабул. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - США и движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) близки к соглашению, которое откроет путь к началу межафганских переговоров о мире, сообщил американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в воскресенье по итогам очередного раунда переговоров в Дохе.

"Мы на пороге соглашения, которое снизит насилие и откроет афганцам дверь, чтобы вместе сесть за переговоры о честном и устойчивом мире, а также об объединенном и суверенном Афганистане, который не угрожает Соединенным Штатам, их союзниками или какой-либо другой стране", - написал Хадидзад в Своем твиттере.

"Мы завершили раунд переговоров с "Талибан" в Дохе. Сегодня позднее я поеду на консультации в Кабул", - сообщил американский дипломат.

вш

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