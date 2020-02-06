*** Россия использует их "спорадические атаки" для оправдания собственных ударов

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) в провинции Идлиб скорее держит оборону, нежели атакует, однако РФ использует атаки боевиков ради оправдания собственных целей, с таким утверждением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Россияне утверждают, что (ХТШ - ИФ) постоянно их атакуют. В то самое время, как ХТШ не была участником сочинского соглашения о прекращении огня от 2018 года и не приняла его, мы (США - ИФ) видели только спорадические и не особо сильные или существенные военные действия с их стороны против россиян", - цитируются в распространенном в четверг пресс-релизе госдепа слова спецпредставителя, сказанные на брифинге накануне.

"Россияне используют это (ситуацию - ИФ) как оправдание", - продолжил Джеффри.

Он пояснил, что, хотя ХТШ предпочитают держать оборону, однако Россия, обвиняя их в нападениях на российские и сирийские силы, в свою очередь "проводит эти массированные атаки против гражданского населения".

По словам Джеймса Джеффри, в Вашингтоне также не видят признаков того, чтобы ХТШ планировали или совершали бы террористические атаки за пределами Сирии.

Также спецпредставитель заявил, что для стабилизации ситуации в Идлибе, первым делом, необходимо установить постоянный и надежный режим прекращения огня, причем его участники, в ответ на возможные атаки, использовали бы против нарушителей перемирия лишь артиллерию и авиацию, не прибегая к масштабным наземным операциям.

"Это был бы первый шаг, затем мы могли бы сесть за стол переговоров, и решить наши проблемы ХТШ, проблемы с представительством населения, которое не находится (в Идлибе - ИФ) под правительственным контролем. Это все вопросы, о которых мы готовы говорить", - добавил Джеффри.

Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

На прошлой неделе начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных сирийцев погибли с 9 января в Идлибской зоне деэскалации в результате действий боевиков. Он отметил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".

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