Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 5:43

Кабул. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, завершивший очередной раунд переговоров в Кабуле, заявил о наступлении важного этапа в афганском мирном процессе.

"Мы приближаемся к важной вехе в афганском мирном процессе. Я провел два дня консультаций в Кабуле. Поездка была плодотворной", - написал Халилзад в твиттере.

В афганской столице американский дипломат встречался с президентом Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, лидерами политических партий и общественных организаций, командованием войск США и НАТО в Афганистане.

"Мы обсудили усилия по снижению уровня насилия и проложили путь к внутриафганским переговорам", - сообщил Халилзад по итогам этих встреч.

В свою очередь пресс-служба президента Афганистана сообщила, что Халилзад проинформировал Гани о своих недавних встречах и дискуссиях в Катаре и Пакистане.

"Центральным вопросом переговоров президента с Халилзадом было то, как обеспечить прекращение огня и решить проблему убежища талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) за пределами Афганистана. Президент Гани выразил обеспокоенность в связи с тем, что талибы продолжали насилие, и подтвердил, что афганский народ и правительство хотят полного мира и не сомневаются в этом", - говорится в сообщении пресс-службы президента ИРА.

Отмечается, что на встрече обе стороны выразили надежду, что "вначале будет заключено перемирие для обеспечения мира в Афганистане".

Свое удовлетворение встречей с представителем США выразил действующий премьер-министра Афганистана Абдулла. По его словам, на встрече, кроме вопросов войны и мира, была затронута тема прошедших в конце сентября в стране президентских выборов.

"Это была продуктивная встреча с нашей командой политического руководства. Обсудили ряд ключевых вопросов: обновление переговоров между США и талибами, механизмы сокращения сценариев насилия и прекращения огня, региональная динамика, планирование межафганского диалога и доверие к выборам", - написал Абдулла в твиттере.

Спецпосланник США посетил Кабул в период объявленного перерыва на возобновившихся в Дохе 7 декабря переговорах США с делегацией "Талибана". По сообщениям СМИ, США предложили талибам объявить прекращение огня на период переговоров, талибы взяли перерыв для проведения консультаций со своим руководством.

вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!