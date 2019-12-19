Кабул. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, завершивший очередной раунд переговоров в Кабуле, заявил о наступлении важного этапа в афганском мирном процессе.
"Мы приближаемся к важной вехе в афганском мирном процессе. Я провел два дня консультаций в Кабуле. Поездка была плодотворной", - написал Халилзад в твиттере.
В афганской столице американский дипломат встречался с президентом Ашрафом Гани, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, лидерами политических партий и общественных организаций, командованием войск США и НАТО в Афганистане.
"Мы обсудили усилия по снижению уровня насилия и проложили путь к внутриафганским переговорам", - сообщил Халилзад по итогам этих встреч.
В свою очередь пресс-служба президента Афганистана сообщила, что Халилзад проинформировал Гани о своих недавних встречах и дискуссиях в Катаре и Пакистане.
"Центральным вопросом переговоров президента с Халилзадом было то, как обеспечить прекращение огня и решить проблему убежища талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) за пределами Афганистана. Президент Гани выразил обеспокоенность в связи с тем, что талибы продолжали насилие, и подтвердил, что афганский народ и правительство хотят полного мира и не сомневаются в этом", - говорится в сообщении пресс-службы президента ИРА.
Отмечается, что на встрече обе стороны выразили надежду, что "вначале будет заключено перемирие для обеспечения мира в Афганистане".
Свое удовлетворение встречей с представителем США выразил действующий премьер-министра Афганистана Абдулла. По его словам, на встрече, кроме вопросов войны и мира, была затронута тема прошедших в конце сентября в стране президентских выборов.
"Это была продуктивная встреча с нашей командой политического руководства. Обсудили ряд ключевых вопросов: обновление переговоров между США и талибами, механизмы сокращения сценариев насилия и прекращения огня, региональная динамика, планирование межафганского диалога и доверие к выборам", - написал Абдулла в твиттере.
Спецпосланник США посетил Кабул в период объявленного перерыва на возобновившихся в Дохе 7 декабря переговорах США с делегацией "Талибана". По сообщениям СМИ, США предложили талибам объявить прекращение огня на период переговоров, талибы взяли перерыв для проведения консультаций со своим руководством.
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