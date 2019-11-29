Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 4:58

Гонконг. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун провел телефонные переговоры с коллегами из США - Стивеном Биганом и Японии - Сигэки Такидзаки, в ходе которых обсудил недавнее испытание, проведенное Пхеньяном, сообщает в пятницу МИД Южной Кореи.

Согласно ведомству, во время переговоров Ли До Хун поделился с каждой из сторон оценками испытательного запуска Северной Кореей двух снарядов из сверхкрупной пусковой установки реактивной системы залпового огня и обсудил совместные усилия по будущей координации, связанные с этим вопросом.

Кроме того, в ходе переговоров с Такидзаки спецпредставитель Южной Кореи обсудил недавнее решение Сеула о продлении соглашения о разведданных (GSOMIA), добавляет министерство.

КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала сверхкрупную пусковую установку реактивной системы залпового огня в четверг.

Ранее японское военное командование заявило, что в КНДР испытали две баллистические ракеты.

В Сеуле, со своей стороны, сообщили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км. По информации южнокорейских военных, запуск был произведен из "сверхбольшой" многозарядной пусковой установки.

Речь идет уже о 13-м испытании такого рода, проведенном Северной Корее за текущий год. В последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Последний запуск произошел на фоне отсутствия прогресса в переговорах по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном.

Северная Корея призывает США отказаться от своей "враждебной" политики и до конца года выдвинуть новое предложение по решению вопроса денуклеаризации КНДР.

В противном случае Пхеньян угрожает отказаться от диалога и выбрать новый путь.

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