Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 5:38

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Главный ядерный посланник Южной Кореи Ли До Хун отправился в столицу США обсудить с коллегами состоявшиеся в Швеции переговоры на рабочем уровне между США и КНДР, сообщает МИД Республики Корея.

Во время четырехдневного визита специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретится со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом для координации своих позиций и стратегий в рамках последующих мероприятий по итогам субботних переговоров.

В Вашингтоне представитель Южной Кореи также проведет двусторонние переговоры со своим японским коллегой Сигэки Такидзаки, а также трехстороннюю встречу с двумя представителями, посвященную совместным усилиям по мирному процессу на Корейском полуострове.

Переговоры на рабочем уровне прошли в субботу в столице Швеции. По их итогам в северокорейской делегации объявили, что консультации провалились, так как США не сделали новых предложений. Пхеньян же ожидал от Вашингтона встречных мер в ответ на принятые ранее северокорейской стороной решение о приостановке испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Так, неназванный представитель МИД Северной Кореи, заявление которого опубликовало ЦТАК, сообщил, что Пхеньян не готов снова разговаривать с США, пока Вашингтон "не примет меры по окончательному и бесповоротному устранению враждебной политики по отношению к КНДР".

В своем заявлении он призвал США придумать новый метод ведения переговоров до конца этого года - крайний срок, который северокорейский лидер Ким Чен Ын озвучил в своем выступлении в апреле.

Тем временем американская сторона заявила, что переговоры с Пхеньяном прошли хорошо.

"Первые комментарии делегации КНДР не отражают содержание и дух сегодняшних переговоров, продлившихся 8,5 часов. США представили креативные идеи и провели хорошие дискуссии с северокорейскими визави", - говорится в сообщении госдепа США.

"В конце переговоров США предложили принять приглашение Швеции и провести еще одни переговоры в Стокгольме через две недели. Это бы позволило обсудить все актуальные темы", - отмечает госдеп. О реакции КНДР на это предложение ведомство не сообщило.

Официальная позиция США уже давно заключается в том, что они будут готовы отменить санкции лишь после денуклеаризации Корейского полуострова.

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