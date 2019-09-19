Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 4:21

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун отправился в США в четверг для переговоров со своим американским коллегой Стивеном Биганом в преддверии ожидаемого возобновления переговоров по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает "Ренхап".

"Поскольку Северная Корея предложила возобновить переговоры, я ожидаю, что между Сеулом и Вашингтоном есть много вопросов для обсуждения. Мы могли бы поговорить о том, какие идеи мы можем предоставить США, когда они начнут говорить с Севером по существенным вопросам", - сказал журналистам Ли До Хун в аэропорту перед вылетом.

В Вашингтоне он также планирует встретиться с другими официальными лицами США, возможно, из Белого дома и госдепартамента, а также учеными из аналитических центров.

После Ли До Хун отправится в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, где, как ожидается, встретится с генеральным директором Бюро по делам Азии и Океании министерства иностранных дел Сигэки Такидзаки и проведет очередной раунд переговоров с Биганом.

Также есть шанс на трехстороннюю встречу между спецпредставителями Южной Кореи, США и Японии, сообщили агентству дипломатические источники.

При этом Ли До Хун отметил, что не планирует встречаться в США с северокорейскими чиновниками.

На прошлой неделе замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи 30 июня на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

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