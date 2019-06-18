Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 5:17

Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун отправился во вторник в США для переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом, сообщает "Ренхап".

"Сейчас тот момент, когда возобновление переговоров между Севером и США необходимо как никогда. Мы разделяем это понимание, и мы сделаем все возможное, чтобы переговоры возобновились, объединив все возможные дипломатические усилия", - заявил Ли До Хун журналистам в международном аэропорту Инчхон перед вылетом в США.

Согласно сообщению МИД Южной Кореи, встреча Ли До Хуна и Бигана состоится в среду по сеульскому времени.

Ожидается, что они обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят пути сотрудничества по содействию скорейшему возобновлению диалога США и КНДР для достижения полной денуклеаризации.

Кроме того, в ходе своего четырехдневного визита Ли До Хун планирует встретиться с чиновниками госдепартамента и Совета национальной безопасности США.

Встреча двух спецпредставителей предваряет ряд крупных дипломатических мероприятий, которые должны состояться в ближайшие дни.

Председатель КНР Си Цзиньпин должен совершить свой первый визит в качестве главы государства в Северную Корею в четверг.

Президент США Дональд Трамп прибудет в Сеул после участия в саммите G20, который пройдет в Осаке 28 и 29 июня.

"Июнь будет очень важным месяцем для (южнокорейской) дипломатии", - добавил Ли До Хун, беседуя с журналистами.

Надежды на возобновление переговоров возродились на прошлой неделе, когда президент США сообщил, что получил "красивое и теплое" письмо от Ким Чен Ына.

В интервью ABC News Трамп также назвал свои отношения с северокорейским лидером "очень хорошими" и "крепкими".

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

1вз БП

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