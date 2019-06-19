Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 0:47

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун выступил с призывом к Пхеньяну провести встречу президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына до визита президента США Дональда Трампа в Сеул, который состоится на следующей неделе.

"Я настоятельно призываю Северную Корею ответить на приглашение президента Мун Чжэ Ина провести межкорейский саммит, если это возможно, до того, как президент Трамп посетит Корею на следующей неделе", - сказал Ли До Хун на мероприятии Атлантического совета.

Он также отметил, что, хотя правительство Южной Кореи будет продолжать применять санкции в отношении Севера до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация, санкции не являются "волшебным решением".

"Они лишь инструмент для достижения решения путем переговоров", - сказал он.

Президенты США и Южной Кореи должны провести переговоры в Сеуле после того, как примут участие в саммите G20 в Осаке (Япония) 28 и 29 июня.

С прошлого года Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три совместных саммита. Однако планы на четвертую встречу так и не были реализованы из-за тупика в переговорах по денуклеаризации между Северной Кореей и США.

1вз ад

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