Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 3:57

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгель заявил, что секретный брифинг со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом пройдет утром в четверг, сообщает The Hill.

"Мы достигли договоренности, которая позволит всем членам Комитета по международным делам заслушать Залмая Халилзада на секретном брифинге, назначенном на утро четверга", - цитирует издание заявление законодателя.

Он отметил, что переговоры с госдепартаментом заняли несколько дней.

Энгель добавил, что отозвал повестку, выданную Халилзаду на прошлой неделе после того, как госдеп проигнорировал просьбы законодателя о брифингах в феврале, апреле и в начале этого месяца.

После секретного брифинга с Халилзадом, открытое слушание "будет продолжено, как запланировано, показаниями другого свидетеля администрации", сообщил Энгель.

"Хотя я предпочел бы услышать представителя Халилзада в открытой обстановке, я рад, что у членов нашего комитета будет возможность настаивать на ответах по мирному плану", - добавил он.

Энгель вручил Халилзаду судебную повестку 12 сентября после того, как спецпредставитель заявил журналистам, что он "в принципе" достиг соглашения с талибами, а затем президент Трамп объявил, что отменил запланированные на 8 сентября в Кэмп-Дэвиде встречи с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил тогда, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре, а Халилзад отзывается в Вашингтон.

В свою очередь президент США заявил, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан". "Что касается меня, то я считаю их мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп журналистам.

"В течение нескольких месяцев мы не могли получить ответы по мирному плану в Афганистане, и теперь президент говорит, что план мертв", - сказал Энгель в заявлении на прошлой неделе, когда выдал повестку.

"Нам нужно услышать непосредственно представителя администрации по Афганистану, чтобы понять, как этот процесс сошел с рельсов", - добавил он.

1вз бм

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