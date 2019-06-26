Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 3:47

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор Роберт Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США 17 июля, сообщили их председатели.

"В соответствии с повестками, выданными юридическим комитетом и комитетом по разведке сегодня вечером, специальный прокурор Роберт Мюллер согласился дать показания перед обоими комитетами 17 июля на открытом заседании",- следует из заявления Джеррольда Надлера и Адама Шиффа.

"Американцы хотят услышать непосредственно показания специального прокурора, чтобы они могли понять, что он и его команда изучили, раскрыли и определили о нападении России на нашу демократию, принятии и использовании этой помощи Трампом и препятствовании президента Трампа и его соратников расследованию этой атаки", - говорится в сообщении.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Мюллер, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, первоначально отказывался от дачи показаний.

Однако демократы потребовали, чтобы он предстал перед Конгрессом после того, как его доклад не оправдал президента за препятствие правосудию.

Вместо этого, он сообщил, что принципы Минюста запрещают обвинять действующего президента.

"Если бы у нас была уверенность, что президент явно не совершал преступления, мы бы так и сказали", - сказал Мюллер на пресс-конференции в прошлом месяце.

1вз тг

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