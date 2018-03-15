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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:05 15.03.2018 - 20:05

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор США Роберт Мюллер через суд запросил у компании "Trump Organization", которой Дональд Трамп руководил до вступления в должность президента США, ряд документов, в том числе касающихся России, сообщила в четверг газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на информированные источники.

Издание отметило, что это первый случай, когда расследование под руководством спецпрокурора напрямую коснулось организации, которой руководил Д.Трамп.

"Непонятно, почему мистер Мюллер подал запрос (через суд - ИФ), а не просто попросил компанию представить эти документы", - пишет газета.

"Нью-Йорк таймс" также отметила, что такое развитие событий, вероятно, указывает на то, что расследование Р.Мюллера будет продолжаться "еще, по крайней мере, несколько месяцев".

Р.Мюллер ведет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения о вмешательстве в выборы.

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