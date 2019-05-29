Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 17:25

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, заявил, что оставляет пост, и при этом не хочет давать показаний перед Конгрессом США.

"Наше расследование завершено. Мы официально закрываем управление спецпрокурора, а я ухожу из министерства юстиции", - сказал Мюллер журналистам в министерстве юстиции.

При этом он выразил надежду на то, что ему придется выступать по поводу расследования лишь в этот раз.

"В случае любого моего появления перед Конгрессом я не предоставил бы ему информации больше той, которая уже и так обнародована", - сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что любые показания с его стороны были бы напрямую связаны с содержанием доклада о российском вмешательстве, подготовленном его, Роберта Мюллера, командой.

1аю ар

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