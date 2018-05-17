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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 8:41 17.05.2018 - 08:41

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер сообщил команде юристов президента США, что он будет следовать указаниям Минюста и не будет добиваться обвинительного заключения против Дональда Трампа, заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что следователи Р.Мюллера не ответили на пять информационных запросов от команды президента, что заставило адвокатов Д.Трампа отложить принятие решения о том, будет ли глава США давать показания спецпрокурору или нет.

Юристы президента надеялись достичь данного решения к 17 мая.

Р.Джулиани отметил, что адвокаты главы США передали 1,2 млн документов команде спецпрокурора в качестве доказательства сотрудничества.

Прецедент, когда федеральные прокуроры не могут предъявить обвинения действующему президенту, изложен в служебной записке Минюста от 1999 года, напоминает телеканал.

По словам Р.Джулиани, у Р.Мюллера нет другого выбора, кроме как следовать данным указаниям.

"По существу это дело закончено. Они просто отрицают", - считает адвокат.

8 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Д.Трампа Рудольфа Джулиани написала, что юристы, консультирующие Д.Трампа относительно расследования так называемого "российского дела", надеются решить до 17 мая вопрос о том, должен ли глава государства давать показания Р.Мюллеру.

Сам адвокат относится скептически к тому, чтобы Д.Трамп дал показания спецпрокурору. "Безопасный курс для президента - отказаться от дачи показаний", - считает Р.Джулиани.

Д.Трамп неоднократно опровергал обвинения в адрес его предвыборного штаба относительно сговора и координации действий с представителями России в преддверии американских президентских выборов 2016 года.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.

йф ад

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