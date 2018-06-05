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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 16:11 05.06.2018 - 16:11

Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрил запрос 11 стран-участниц на проведение специальной сессии, говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

В нем отмечается, что спецсессия Исполсовета пройдет 26-27 июня в Гааге.

"Запрос (на проведение спецсессии - ИФ) получил более 64 необходимых голосов одобрения от участников Конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в заявлении.

Ранее российское постпредство при ОЗХО раскритиковало инициативу созвать спецсессию.

"Постоянное представительство Российской Федерации при ОЗХО выражает категорическое несогласие с инициативой Австралии, Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США и Японии о созыве специальной сессии Конференции государств-участников (КГУ). С учетом непростой ситуации, сложившейся в ОЗХО, считаем ее несвоевременной и наносящей ущерб Организации", - говорилось в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ в Нидерландах.

"Российская сторона выражает озабоченность в связи с тем, что группа стран, вместо того, чтобы предпринять усилия по выводу Организации из кризиса, работать в рамках объединительной повестки дня с задействованием ресурса обзорного процесса, предпочла созвать специальную сессию Конференции государств-участников", - отмечалось в сообщении.

"Убеждены, что за внешне нейтральными формулировками в поддержку режима нераспространения химического оружия стоят совершенно конкретные политические цели, ведущие к дальнейшей политизации Организации и к углублению раскола в её рядах", - подчеркнуло постпредство РФ при ОЗХО.

1ла ар ан

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