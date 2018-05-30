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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 8:54 30.05.2018 - 08:54

Кабул. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Шестнадцать "полевых командиров" террористической сети Хаккани убиты на востоке Афганистана в ходе спецоперации сил безопасности страны.

Как сообщает в среду Главное управление национальной безопасности Афганистана, "в ходе спецоперации, проведенной на территории уезда Джани Кхел провинции Пактия, ликвидированы 16 влиятельных командиров террористической сети Хаккани, в том числе Хаджи Мулла, Нурахейл и Мулла Асад, которые причастны к террористическим актам и нападениям на государственные и военные объекты. Кроме того, во время операции ранены еще 11 экстремистов".

Террористическая сеть Хаккани является крылом радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в России), она обвиняется Кабулом в совершении многочисленных террористических актов на территории Афганистана.

ав

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