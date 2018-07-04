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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:40 04.07.2018 - 15:40

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Руководители служб безопасности в Великобритании, занимающиеся расследованием отравления пары близ Солсбери, опасаются, что могло быть применено вещество, похожее на нервнопаралитический газ "Новичок", которым в марте 2018 года в Солсбери отравили Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает британская газета "Сан" со ссылкой на источники.

"Руководители спецслужб опасаются, что эта пара попала под воздействие нервнопаралитического вещества, схожего с тем, которое было использовано при отравлении Сергея Скрипаля", - пишет газета.

"Медики выяснили, что пара была отравлена токсическими веществами, вызывающими схожие симптомы, что и в случае с бывшим полковником российской разведки и его дочерью Юлией", - продолжает издание.

В то же время, по данным "Сан", какая-либо информация о возможной связи новых жертв отравления с Россией или российскими спецслужбами отсутствует.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции, расследующие инцидент в городе Эймсбери, направили собранные пробы в Портон-Даун - в ту же лабораторию, которая проводила анализ образцов после отравлении Скрипалей.

Ранее в среду полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека были обнаружены в Эймсбери близ города Солсбери в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества.

В городе Солсбери в марте 2018 года произошел инцидент с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которые по утверждению британских властей были отравлены химическим веществом "Новичок". Лондон обвиняет Россию в причастности к покушению, Москва отрицает все обвинения.

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