Спецслужбы Нидерландов полагают, что российская разведка пыталась получить информацию о расследовании ОЗХО отравления Скрипалей - СМИ
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов разоблачили попытку российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщает в четверг "Блумберг".
"Нидерландские агентства с помощью Великобритании предотвратили российскую кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия, занимающуюся расследованием инцидента с применением нервно-паралитического вещества на территории Великобритании", - пишет агентство.
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Интерфакс