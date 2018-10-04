Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:11 04.10.2018 - 13:11

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов разоблачили попытку российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщает в четверг "Блумберг".

"Нидерландские агентства с помощью Великобритании предотвратили российскую кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия, занимающуюся расследованием инцидента с применением нервно-паралитического вещества на территории Великобритании", - пишет агентство.

1бф аю

Neuer Inhalt Horizontal Line