Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 20:11

Стамбул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает в пятницу информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в окружении президента Турции.

Калын и О'Брайен подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня и создания зоны деэскалации в Идлибе.

Для имплементации режима прекращения огня в Ливии они договорились вынести необходимые предложения на обсуждение заинтересованных сторон.

Коллеги из США и Турции обсудили предстоящую международную конференцию по урегулированию ливийского конфликта, которая пройдет в Берлине 19 января.

В ней помимо представителей Ливии примут участие США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

Глава МИД РФ в пятницу сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

1ка мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!