Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 12:46

Таллин. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Эстонии на первом заседании состава 14-го созыва избрал своим председателем заместителя председателя Консервативной народной партии Эстонии Хенна Пыллуааса (Henn Polluaas).

За него отдали голоса 55 депутатов из 100, принимавших участие в голосовании. За бывшего главу МИД, депутата от Социал-демократической партии Свена Миксера (Sven Mikser) проголосовали 45 депутатов. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Х.Пыллуаас родился в 1960 году в Таллине. Закончил Таллинский педагогический институт (ныне Таллинский университет) по специальности рисование, черчение и трудовое обучение. Женат, в семье сын и дочь.

Работал научным сотрудником Государственного художественного музея Эстонии, редактором на Эстонском телевидении, в ряде коммерческих структур, был свободным публицистом, избирался мэром города Сауэ (Saue), депутатом парламента XIII созыва.

Известен своими национал-консервативными взглядами, выступлениями с резко критическими в отношении России высказываниями, в том числе против эстонско-российского пограничного договора. Автор книги "Эстонско-российский пограничный договор. Отдача или сдача?" (2010). Выступал с требованиями передать Эстонии приграничный российский Ивангород или потребовать от России заплатить за использование его территории. Х.Пыллуаас внесен в список общественных и политических деятелей Эстонии, которым отказано во въезде в Россию.

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