Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 19:04

***В частности, предложены всенародное голосование по Brexit, Common Market 2.0. и таможенный союз Великобритании и ЕС

***Голосование не является юридически обязывающим

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Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу в понедельник вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit, по которым в британской палате общин позднее пройдет голосование, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

В соответствии с опцией Brexit под названием Common Market 2.0., Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.

Предложение о таможенном союзе призывает Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после Brexit.

Следующий вариант, выдвинутый Лейбористкой партией, предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.

Еще при одном варианте, предложенном представителем Шотландской национальной партии, депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.

Тем временем, в палате общин начались дебаты по этим вариантам Brexit.

Согласно информации на сайте палаты общин, дебаты завершатся около 20:00 по местному времени (22:00 мск), после чего депутаты получат возможность проголосовать за каждый их вариантов. Ожидается, что Дж.Беркоу объявит о результатах примерно в 22:30 (0:30 2 апреля мск).

Отмечается, что результаты этого "показательного голосования" будут иметь политическое значение, но не будет носить юридически обязательный характер.

1аю

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