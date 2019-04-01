***В частности, предложены всенародное голосование по Brexit, Common Market 2.0. и таможенный союз Великобритании и ЕС
***Голосование не является юридически обязывающим
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Лондон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу в понедельник вынес на рассмотрение депутатов четыре альтернативных варианта Brexit, по которым в британской палате общин позднее пройдет голосование, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
В соответствии с опцией Brexit под названием Common Market 2.0., Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе, действующим до тех пор, пока ему не будет найдена альтернатива.
Предложение о таможенном союзе призывает Великобританию согласовать с ЕС постоянный таможенный союз после Brexit.
Следующий вариант, выдвинутый Лейбористкой партией, предлагает провести всенародное голосование по любому из вариантов соглашения с Брюсселем. Без поддержки британских подданных парламент не сможет ратифицировать соглашения, говорится в предложении.
Еще при одном варианте, предложенном представителем Шотландской национальной партии, депутаты рассмотрят вариант, требующий от правительства очередное продление сроков Brexit, а если это не окажется возможным, то депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Евросоюзе.
Тем временем, в палате общин начались дебаты по этим вариантам Brexit.
Согласно информации на сайте палаты общин, дебаты завершатся около 20:00 по местному времени (22:00 мск), после чего депутаты получат возможность проголосовать за каждый их вариантов. Ожидается, что Дж.Беркоу объявит о результатах примерно в 22:30 (0:30 2 апреля мск).
Отмечается, что результаты этого "показательного голосования" будут иметь политическое значение, но не будет носить юридически обязательный характер.
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