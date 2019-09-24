Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 12:23

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил во вторник, что палата общин должна быть "созвана безотлагательно", сообщила во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

"Как воплощение нашей парламентской демократии, палата общин должна собраться без промедления", - заявил Беркоу.

Он отметил, что поддерживает решение Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента и подчеркнул, что таким образом доказано право парламента назначать собрания, чтобы "осуществлять надзор за деятельностью исполнительной власти и привлекать министров к ответственности".

Беркоу добавил, что он будет "в срочном порядке консультироваться с лидерами партий" с целью созыва палаты общин.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, сообщает телеканал Sky news.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существует определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

Джонсон приостановил работу британского парламента на период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

1ви ар

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