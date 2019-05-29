Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 11:17

*** Предполагается, что он остается, чтобы препятствовать "жесткому" Brexit

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что намерен остаться на своем посту, сообщает газета The Guardian.

В интервью издание он сказал, что "освободить это место было бы неразумно", поскольку сейчас перед парламентом стоит много проблем, которые требуют решения.

Его слова прозвучали на фоне ранее поступавших сообщений со ссылкой на друзей Беркоу о том, что он планирует в июле этого года уйти с поста спикера.

"Я никогда не говорил ничего о том, что собираюсь уйти в июле. И, во-вторых, я чувствую, что сейчас происходят важные события, есть важные вопросы, которые необходимо решить", - отметил спикер палаты общин.

The Guardian отмечает, что это заявление Беркоу, вероятно, разозлит приверженцев "жёсткого" Brexit из Консервативной партии, которые опасаются, что он, сохранив за собой влиятельный пост, захочет помешать выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

Издание указывает, что в последнее время появляется все больше сигналов о том, что претенденты на пост лидера Консервативной партии все активнее выступают за Brexit без сделки с ЕС.

Так, например, один из вероятных кандидатов на пост британского премьера и бывший глава МИД страны Борис Джонсон ранее заявил, что, по его мнению, Великобритания выйдет 31 октября 2019 года из ЕС при любых обстоятельствах. "Мы покинем ЕС 31 октября, будь то со сделкой или без сделки", - сказал экс-министр.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Впоследствии о желании побороться за пост премьера объявили, в частности, министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Помимо них, потенциальными претендентами на этот пост являются считающийся фаворитом предвыборной гонки экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и Андреа Лидсом, на прошлой неделе покинувшая должность лидера палаты общин.

Члены парламента Консервативной партии, которые захотят побороться за эту должность, должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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