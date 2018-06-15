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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 10:36 15.06.2018 - 10:36

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель бундестага Вольфганг Шойбле станет посредником в сложных переговорах по вопросам миграционной политики между Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Христианско-социальным союзом (ХСС) главы МВД Хорста Зеехофера, сообщает в пятницу издание Rheinische Post со ссылкой на источники в руководстве ХДС.

Обе партии составляют партийный союз ХДС/ХСС, который входит в правящую в Германии коалицию.

По информации издания, о посредничестве В.Шойбле попросил руководитель фракции партийного союза в бундестаге Фолькер Каудер.

В.Шойбле, говорят источники, занимает в вопросах миграции и беженцев критическую позицию, но вместе с тем поддерживает канцлера. "Ему верят обе стороны", - отметил один из собеседников издания.

Ранее Х.Зеехофер предложил проект документа по урегулированию миграционных проблем - так называемый "генеральный план" из 63 пунктов, который в общих чертах уже известен, но пока не опубликован.

С одним из пунктов, а именно - с предложением отказывать беженцам, уже зарегистрированным в других странах, в убежище и отправлять их назад прямо с границы ФРГ, - А.Меркель не согласна. По ее мнению, в результате получится, что Германия будет отправлять беженцев обратно в Грецию, Австрию или Италию, поскольку многие беженцы в первую очередь регистрировались именно там.

Канцлер настаивает на решении в интересах всего Евросоюза, а не только Германии, и просит у ХСС две недели отсрочки - до саммита ЕС в Брюсселе. Там А.Меркель планирует добиться двухсторонних договоренностей с рядом стран, затронутых проблемой беженцев в первую очередь.

ХСС угрожает односторонними действиями, а глава МВД хочет воспользоваться своими министерскими полномочиями и реализовать пункт своей программы. Как ожидается, ХСС в понедельник проведет заседание президиума партии и примет дальнейшие решения.

1тф ав

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