Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 17:44

Брюссель. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского парламента Антонио Таяни на неформальном саммите ЕС в Сибиу призвал следовать принципу выдвижения на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) лидера партии, набравшей наибольшее число голосов на европейских выборах.

"Договор (о Евросоюзе - ИФ) очень ясен: председатель Европейской комиссии должен назначаться государствами-членами на основе результатов европейских выборов", - сказал А.Таяни на пресс-конференции после своего выступления перед руководителями ЕС.

Так спикер Европарламента прокомментировал заявление, что Европейский совет считает назначение главы Еврокомиссии своей прерогативой. Глава Евросовета Дональд Туск заявлял ранее, что у принципа выдвижения кандидатом на этот пост главы списка лидирующей на выборах партии (spitzenkandidat) "нет автоматизма".

Руководители стран ЕС обсуждали в Сибиу, кроме стратегической программы на 2019-2024 годы, также организацию назначений на руководящие посты в институтах Евросоюза на этот период.

"Результаты выборов выражают волю избирателей, значит, надо выбирать председателем комиссии кандидата, собравшего наибольшее число голосов", - заявил глава Европарламента.

Он уточнил, что это не является юридически обязывающим положением, но, с политической точки зрения, результат выборов должен уважаться.

"Государства должны принимать во внимание демократический выбор наших граждан", - подчеркнул А.Таяни.

"Европейская комиссия - это исполнительный орган, который должен обеспечивать выполнение принятых решений. Я не считаю, что все полномочия должны быть сконцентрированы в руках комиссии. Не будем забывать, что Европейский парламент осуществляет контроль над работой комиссии, а не наоборот. Это парламент представляет европейских граждан. Мы являемся демократически избранными представителями наших граждан", - добавил спикер.

Вместе с тем А.Таяни заявил, что Европейской комиссии не стоило бы становиться командой технократов, это не совет генеральных директоров, которым делегирован ряд полномочий. "Но нужен контроль, нужно равновесие с Советом ЕС и Европейским парламентом, которые по определению занимают политические позиции. У них политическая роль", - объяснил он.

"Комиссия выполняет исполнительную роль, и у нее не может быть абсолютной власти, потому что политические решения Европейского союза принимают Европейский парламент и Совет ЕС. У комиссии есть своя роль, и она должна быть подчинена контролю", - отметил председатель ЕП.

На просьбу высказаться о возможности выдвижении на пост главы Еврокомиссии бывшего французского министра, бывшего члена ЕК и координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишеля Барнье А.Таяни заявил, что это его друг и "хороший человек, хороший еврокомиссар, хороший переговорщик".

"Но я не только председатель Европарламента. Я еще и заместитель председателя политической партии (Европейской народной партии - ЕНП, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте - ИФ). Наш кандидат - Манфред Вебер (лидер фракции ЕНП - ИФ), и мы поддерживаем Манфреда Вебера на пост председателя Европейской комиссии", - ответил председатель Европарламента.

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