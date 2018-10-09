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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:19 09.10.2018 - 12:19

Анталья (Турция). 9 октября. ИНТЕРФАКС - США заинтересованы в сохранении напряженности на Ближнем Востоке и провоцируют обострение там ситуации, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани.

"Америка в данном регионе искусственно создает конфликтные ситуации", - сказал А.Лариджани, выступая во вторник на III совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье.

"Мы и страны Ближнего Востока подвергаемся нападкам", - констатировал политик.

Он считает необходимым выработать "новую стратегию безопасности в данном регионе". "Такое жестокое, унизительное отношение наши народы не будут терпеть дальше. Мы будем выступать против подобного отношения со стороны США", - подчеркнул А.Лариджани.

Говоря о ситуации вокруг Сирии, иранский спикер утверждал, что кризисную ситуацию подогревают "внешние силы", заинтересованные в сохранении нестабильности. "Сотрудничество Ирана с Россией направлено на улучшение положения в Сирии, на борьбу с экстремизмом. Мы обращаемся к другим странам с призывом поддержать нас в этом направлении", - сказал А.Лариджани.

"Иранский парламент призывает к многостороннему сотрудничеству и применению многосторонних мер для обеспечения безопасности в Евразии", - добавил он.

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