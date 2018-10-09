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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:05 09.10.2018 - 12:05

Анталья (Турция). 9 октября. ИНТЕРФАКС - Иран призывает парламенты стран Евразии совместно выработать меры противодействия эгоистичным действиям администрации США в сфере экономики и договориться о переходе в торговых взаиморасчетах на национальную валюту, заявил председатель Собрания Исламского совета Ирана Али Лариджани.

"Односторонние, эгоистичные и незаконные действия Трампа, применение давления в отношении других стран очень отрицательно влияют на международные отношения, приводят к хаосу и недоверию", - сказал А.Лариджани, выступая во вторник на III совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье.

По словам политика, "Иран обращается с призывом усилить сотрудничество между парламентами Евразийских стран для облегчения условий свободной торговли".

Кроме того, заявил А.Лариджани, необходимы "эффективные практические меры" для противодействия "поведению Америки с точки зрения торговли".

Говоря о конкретных задачах такого сотрудничества, спикер высказался за подписание "соглашения в отношении использования национальных валют" при торговых взаиморасчетах. Кроме того, он предложил направить усилия на гармонизацию таможенных отношений, выработать совместные меры противодействия экономическим кризисам, а также по защите окружающей среды.

В минувший понедельник в Анталье председатель Госдумы Вячеслав Володин также высказался за переход во взаиморасчетах на национальную валюту.

"Сами США сделали многое для того, чтобы пошатнуть положение доллара и породить к нему недоверие", - сказал В.Володин в интервью турецкому телеканалу TRT.

США сами загнали себя в эту ситуацию "из-за авантюрной политики, из-за нежелания слышать других", добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу последствий "вытеснения доллара" и перехода во взаимных торговых расчетах на национальную валюту, В.Володин заметил, что "никто не ставил целью взять и заместить эту валюту".

Он назвал "выходом из сложившегося положения" путь, предложенный Россией, Турцией, Ираном, Китаем по использованию в торговых отношениях национальных валют. "И другие страны обсуждают этот вопрос", - добавил В.Володин.

1лн др

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