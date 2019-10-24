Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 17:38

Страсбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Национального собрания (нижняя палата) Франции Ришар Ферран предложил представителей России к участию в выработке общих взглядов на европейскую историю.

"Я хотел бы упомянуть очень важный момент для наших двусторонних отношений - это предложение Франции создать Центр изучения европейской истории для того, чтобы создать ее общее видение. И участие России в этой работе было бы весьма полезно", - заявил Ферран в четверг на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Россия и Франция имеют давнюю историю отношений, и потому хорошо понимают друг друга. "Нужно сохранять приверженность стратегическому диалогу", - отметил он.

Володин, в свою очередь, поддержал это предложение и назвал его замечательной инициативой.

"Мы все заинтересованы, чтобы история была жива и сегодня независимо от политики", - сказал он.

Спикеры также согласились в необходимости перезапуска работы двусторонней межпарламентской комиссии. Ферран предложил найти время и место в 2020 году, чтобы встретиться и начать работу этого органа. Володин отметил, что неважно - в Париже или в Москве - соберутся парламентарии: "Главное для нас - собраться, определить стратегию и начать работать".

Володин также пригласил Феррана посетить Россию.

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