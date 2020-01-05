Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 3:18

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Как провокацию расценила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси операцию по ликвидации в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани.

"Провокационное и непропорциональное военное вмешательство администрации (Дональда - ИФ) Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится распространенном заявлении спикера.

В нем отмечается, что "это начало военных действий было предпринято без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом и без обоснования четкой, как предусмотрено законом, стратегии как для Конгресса, так и для общественности".

Пелоси подчеркнула: "Как спикер Палаты представителей, я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести всеобъемлющий брифинг для всего Конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся в процессе рассмотрения".

В заявлении говорится, что "администрация должна сотрудничать с Конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие".

С аналогичными оценками действий администрации США Пелоси выступила сразу же после убийства в Ираке Сулеймани 3 января.

"Высшим приоритетом американских лидеров является защита жизней американцев и американских интересов. Мы не можем подвергать опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия", - заявила она.

Пентагон накануне проинформировал, что представители Минобороны, Госдепартамента и Национальной разведки США провели брифинг для комитетов по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената Конгресса по вопросам, связанным с операцией по устранению Сулеймани.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целенаправленном ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

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