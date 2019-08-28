Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Грубым нарушением назвал в среду спикер британской палаты общин Джон Беркоу идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщает телеканал Sky News.

"И с закрытыми глазами очевидно, что цель приостановки (работы парламента) заключается в том, чтобы остановить обсуждение Brexit и выполнить его (правительства) обязательство по формированию (дальнейшего) курса страны. Это - грубое нарушение", - приводит телеканал слова Беркоу.

Ранее в среду британский премьер-министр Борис Джонсон направил королеве Великобритании Елизавете Второй.

"Сегодня утром я обратился к королеве с просьбой отменить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседания в сентябре до начала второй сессии парламента, которая откроется речью королевы 14 сентября. В случае, если новое соглашение (по сделке о выходе Британии из ЕС - ИФ) будет представлено в ближайшее время в Европейском совете, центральным элементом законодательной программы станет приоритет правительства - Проект соглашения по сделке о выходе (из ЕС -ИФ) и продвижение его принятия ", - говорится в письме, которое Джонсон направил парламентариям в среду.

Таким образом, продолжает телеканал, у парламентариев будет значительно меньше дней для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября. Сам Джонсон отрицает, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки.

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