Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 3:10

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - С требованием к администрации США о прекращении провокационных действий в отношении Ирана выступила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну", - написала она в своем твиттере.

Пелоси добавила, что "внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке".

КСИР сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары, акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

Он отметил, что "совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана".

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

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