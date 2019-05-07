Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 17:41

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник выразила несогласия со словами лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелл о том, что тема расследования о предписываемом России вмешательстве в американские выборы закрыта.

"Это дело не завершено", - приводит агентство Associated Press слова Н.Пелоси, представляющей Демократическую партию.

По ее словам, конгресс "совершит преступление, если не выполнит свое конституционное обязательство по осуществлению контроля" над этим делом. "Речь идет о защите нашей демократии", - отметила спикер Палаты представителей.

Ее слова прозвучали в ответ на заявление М.Макконнелла о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера - "завершенное дело". Выступая в понедельник в Сенате, он указал, что "исчерпывающее" расследование продолжалось два года и теперь оно закончено.

Н.Пелоси ранее называла четырехстраничное резюме генпрокурора США Уильяма Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным". По ее мнению, демократы должны сами сделать выводы по докладу.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями У.Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.

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