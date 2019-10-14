Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 17:14

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает в поддержку санкций США в отношении Турции, согласованных и республиканцами и демократами, заявил в понедельник сенатор-конгрессмен Линдси Грэм по итогам встречи с Пелоси.

"Только что поговорил со спикером Пелоси касательно действий Конгресса по поводу вторжения Турции в Сирию. Спикер поддерживает двухпартийные санкции против Турции за бесчинства в Сирии", - написал он в Twitter.

"Она также верит, что нам (США - ИФ) следует продемонстрировать поддержку нашим курдским союзникам, и она обеспокоена возрождением группировки ИГ (запрещена в России - ИФ)", - отметил сенатор.

По его словам, Пелоси заявила, что при данных обстоятельствах большую роль играет скорость реакции Вашингтона на события.

Он добавил, что он придает большое значение желанию президента США Дональда Трампа сотрудничать с Конгрессом по вопросу санкций, и лично будет работать над санкциями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели Трамп заявлял, что он вместе со многими конгрессменами, в том числе от Демократической партии, ведет разработку пакета ограничительных мер против Турции.

Ранее в понедельник Трамп предупредил о подготовке масштабных санкций против Турции за то, что она проводит операцию на севере Сирии.

Американские СМИ также сообщали со ссылкой на министра финансов США Стивена Мнучина, что члены Совета национальной безопасности США в понедельник проведут встречу по вопросу операции Турции в Сирии против курдов, после чего они изложат итоги обсуждения Трампу.

1аю ар

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