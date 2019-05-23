Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:01

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не считает, что настал момент для импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Я полагаю, что импичмент - это вопрос, который вызывает очень много разногласий в нашей стране. Мы можем преподнести факты американским гражданам, проведя наше расследование. И это может привести нас к моменту, при котором вопрос импичмента неизбежен, или же нет. Но мы пока не подошли к этому моменту", - заявила Пелоси.

Она отметила, что и дальше продолжит выражать свое мнение относительно президента, даже если ему это не нравится.

Также Пелоси заявила, что накануне у президента случился "приступ гнева", когда он отреагировал на критику демократов, и призвала "семью, администрацию или сотрудников вмешаться, на благо страны", сообщает агентство Bloomberg.

"Может быть, ему хочется взять отпуск", - сказала Пелоси.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что на встрече с демократами в четверг Пелоси заявила, что Трамп совершает "гнусные" поступки, и что он "хочет подвергнуться импичменту".

В среду Пелоси после встречи с конгрессменами-демократами заявила, что президент замешан в некоем "сокрытии правды".

"Мы считаем, что никто не может быть выше закона, в том числе президент США, и мы полагаем, что президент США замешан в сокрытии правды", - заявила Пелоси.

Пелоси не уточнила, в чем именно заключается предполагаемое сокрытие правды. Американские СМИ полагают, что речь может идти о стремлении Белого дома не допустить участия бывших и действующих сотрудников в слушаниях конгресса по теме расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российских попытках повлиять на американские выборы.

В то же время, Пелоси тогда не стала выражать свое мнение по вопросу импичмента Трампа, к которому стали призывать все больше демократов в США.

Трамп в ответ заявил, что он не участвовал в сокрытии правды и отказался обсуждать с Пелоси и демократом Чаком Шумером вопрос инфраструктуры, встреча по которому была запланирована на среду.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!