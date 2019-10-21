Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 5:08

Вашингтон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и делегация законодателей Конгресса из членов двух партий завершили визит в Афганистан, сообщается в заявлении на сайте спикера.

"Мы были рады встретиться с президентом Ашрафом Гани, премьер-министром Абдуллой Абдуллой и другими высокопоставленными должностными лицами правительства Афганистана для обсуждения вопросов безопасности, совершенствования управления и экономического развития", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки делегация также встретилась с министром обороны США Марком Эспером, который сейчас находится с визитом в Афганистане, высшими военными командирами и дипломатами США, высшими должностными лицами афганского правительства и лидерами гражданского общества.

Делегация также встретилась с войсками миссии "Решительная поддержка".

"Встреча с нашими военнослужащими и дипломатами на местах и заслушивание их непосредственно необходимы Конгрессу для осуществления эффективного надзора за нашей миссией в Афганистане. Мы вернемся в Вашингтон, подкрепленные фактами и знаниями из первых рук, которые мы собрали в этот критический момент для афганской политики нашей страны", - отмечается в заявлении Пелоси.

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