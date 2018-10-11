Спикер палаты представителей США посетил Кабул, где обсудил вопросы безопасности - СМИ
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Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан в среду посетил Кабул, где встретился с представителями сил специальных операций вооруженных сил Афганистана, сообщает в четверг телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на заявление афганских военных.
По данным телеканала, П.Райан в составе американской делегации встретился с командующим силами, а также с другими должностными лицами.
Они обсудили вопросы безопасности, в частности, безопасность предстоящих парламентских выборов в Афганистане.
П.Райан в ходе визита заявил, что Вашингтон продолжит поддержку борьбы с террористами в Афганистане, отмечает телеканал.
Выборы в парламент Афганистана пройдут 20 октября.
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Интерфакс