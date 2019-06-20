Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 1:07

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США в своем заявлении после брифинга в Белом доме призвала администрацию Дональда Трампа к деэскалации ситуации с Ираном.

"В свете того, что Иран сбил беспилотник США, важно, чтобы мы оставались в полном взаимодействии с нашими союзниками, признали, что имеем дело с безответственным противником и сделать все, что в наших силах для деэскалации ситуации", - следует из сообщения Пелоси, опубликованного на ее сайте.

"Это опасная, напряженная ситуация, которая требует твердого, умного и стратегического, а не безрассудного подхода", - добавила она.

Трамп пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в ситуационную комнату Белого дома, чтобы обсудить Иран после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

1вз ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!