Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 3:47

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко отреагировала на заявление генпрокурора США Уильяма Барра о слежке за членами предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

"Позвольте мне просто сказать: это очень тревожно и разочаровывает, что главный сотрудник правоохранительных органов нашей страны слетел с катушек вчера и сегодня", - сказала Пелоси журналистам.

Она также усомнилась в независимости генерального прокурора У.Барра от президента Д.Трампа.

"Он - не генеральный прокурор Д.Трампа. Он - генеральный прокурор Соединенных Штатов. Я не доверяю Барру, я доверяю Мюллеру", - сказала Н. Пелоси в интервью Associated Press.

Генпрокурор США У.Барр в среду допустил, что за сотрудниками предвыборного штаба Д.Трампа могли вести наблюдение.

"Я думаю, что слежка была", - заявил У.Барр на слушаниях в Сенате США. Он отказался пояснить, каким образом пришел к такому выводу.

Он добавил, что речь идет о серьезной проблеме и пообещал в ней разобраться.

"Я не утверждаю, что здесь (в случае со слежкой - ИФ) произошло нарушение действующих правил, но я считаю важным в этом разобраться. Я думаю, это моя обязанность", - добавил У.Барр.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

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