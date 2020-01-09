Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 19:12

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Убийство американскими военными командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани не сделала США более безопасным местом, заявил на пресс-конференции в четверг спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.

"Основываясь на (фактах - ИФ) из открытых источниках информации, я не верю в то, что они (администрация США - ИФ) посредством своих действий сделали страну безопаснее", - приводят ее слова западные СМИ.

СМИ также напоминают, что ее заявления прозвучали незадолго до того, как законодатели палаты представителей США должны будут проголосовать по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента США Дональда Трампа по войне с Ираном.

Тем временем, американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользу для безопасности США.

Так, 55% опрошенных считают, что спецоперация по устранению Сулеймани сделала США менее безопасным местом. При этом лишь 24% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Однако 42% поддержали решение Трампа ликвидировать Сулеймани, и 33% выступили против таких действий США.

В опросе участвовали 1005 взрослых американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,5 процентных пункта.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

В четверг командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде объявил, что этот ракетный удар Ирана являлся только первым этапом целой серии операций Тегерана в регионе.

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