Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила на встрече с ведущими конгрессменами-демократами, что президент США Дональд Трамп в итоге должен отправиться в тюрьму, сообщает издание Politico со ссылкой на несколько источников.

"Я не хочу видеть, как его подвергнут импичменту, я хочу увидеть его в тюрьме", - цитируют источники слова Пелоси, сказанные на встрече в минувший вторник.

Как пишет Politico, на встрече во вторник глава юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер пытался убедить Пелоси дать добро на расследование деятельности Трампа, которое вел бы его комитет, и которое привело бы к импичменту.

По данным источников, вместо импичмента Пелоси предпочла бы, чтобы Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года, после чего в отношении него можно было бы возбудить уголовное дело.

При этом, уточняет Politico, Пелоси ранее утверждала, что прежде чем демократы смогут начать процедуру импичмента в отношении Трампа, им потребовалось бы добиться поддержки со стороны как общественности, так и Демократической и Республиканской партий. Пока что таких условий, по мнению Пелоси, не наблюдается, и к тому же, начавшийся импичмент заставил бы мобилизоваться республиканцев и сократил бы шансы на поражение Трампа на выборах 2020 года.

На встрече во вторник также присутствовали председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель комитета по налогам Палаты представителей Ричард Нил: оба они заявили, что если комитет Надлера начнет расследование в отношении Трампа, то демократы также должны быть готовыми к импичменту, однако условий для этого по-прежнему нет.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в Конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ.

По итогам работы Мюллера Минюст не стал выдвигать в адрес президента обвинений в препятствовании расследованию. Таким образом, убедительного повода для попытки импичмента, по мнению наблюдателей, у демократов нет.

Тем не менее, часть влиятельных представителей Демократической партии все же считает импичмент возможным. Технически отстранить Трампа от власти было бы крайне сложно, потому что для этого демократам в Конгрессе потребовалась бы поддержка существенной части соратников президента из Республиканской партии.

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