Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 14:05

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси осудил ракетные атаки Ирана против военных США, размещенных на иракских базах, назвав эти действия нарушением иракского суверенитета, сообщает ливанское издание "Дейли стар".

При этом он призвал принять все необходимые меры для защиты суверенитета и предотвращения втягивания Ирака в конфликт.

Кроме того, иранские атаки осудил исполняющий обязанности главы иракского правительства Адиль Абдул Махди.

Согласно заявлению, которое цитирует курдский телеканал "Рудау", "в то время, как Ирак отвергает любое нарушение своего суверенитета и атаки на своей территории, правительство продолжает прилагать усилия, нацеленные на то, чтобы предотвратить эскалацию ситуации".

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

1аю ЯЧ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!