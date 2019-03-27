Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 10:33

Дубай. 27 марта. ИНТЕРФАКС - По итогам двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео в Ливан спикер ливанского парламента Набих Берри заявил, что этот визит не был продуктивным для Ливана, сообщает ливанское интернет-издание "Нахарнет".

"Ничего не изменилось, и ничего не изменится. М.Помпео ничего не предложил Ливану. И единственное, что он забрал с собой, - это те заявления, которые он привез", - заявил Н.Берри.

Он также охарактеризовал это визит как "нечто из прошлого, что вскоре будет забыто".

"Позиции Вашингтона скоординированы с позициями Израиля по вопросам морской границы, а также агрессивной политики в отношении движения "Хезболла", - добавил он.

Г М.Помпео на встрече со спикером парламента Ливана Набихом Берри в частности подверг критике деятельность движения "Хезболла".

Помимо этого, М.Помпео подчеркнул необходимость сохранения давления на Иран.

Также М.Помпео на встрече с Н.Берри затронул тему ливано-израильской границы. Кроме того, он встретился с премьер-министром страны Саадом Харири и с главой МВД Раей Хаффар эль-Хасан. Стороны обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также вызовы в области безопасности, с которыми сталкивается Ливан.

Соединенные Штаты считают "Хезболлу" террористической организацией. Н.Берри считается близким к этой группировке политиком.

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