Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 21:35

Дубай. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей базирующего на востоке Ливии парламента Акила Салех Иса не считает возможным заключение мирного договора при нынешней ситуации в стране, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его словам, речь не может идти о мирном соглашении до тех пор, пока контроль над Триполи не перейдет в другие руки. В интервью агентству он заявил, что парламент Ливии и поддерживающая его Ливийская национальная армия "уверены в невозможности достижения (мирного - ИФ) договора, пока эти группы действуют в столице".

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

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