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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 13:23 23.10.2018 - 13:23

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Темпы роста спортивной отрасли в мире в ближайшие 3-5 лет сократятся в среднем до 7% с 7,7% в предыдущие годы, полагают эксперты, опрошенные компанией PwC.

При этом ожидается, что киберспорт станет лидером в плане темпов роста, обойдя даже футбол и баскетбол. В пятерке лидеров также окажутся массовый спорт и боевые искусства, включая бокс.

Самым популярным типом контента, по мнению респондентов, станут обзоры матчей и видео по запросу. На втором месте - прямые трансляции соревнований, на третьем - контент от команд и спортсменов, а на четвертом - пользовательский контент.

В том, что касается каналов распространения спортивного контента, участники опроса предрекают лидерство каналам от крупных ИТ-компаний, таких как Facebook, Amazon и Google. Прямо за ними располагаются интернет-платформы (например, Netflix), на третьем месте - платформы, владельцами которых являются правообладатели контента, на четвертом - платформы вещателей.

При этом специалисты отрасли не слишком опасаются пиратских трансляций - в числе основных угроз их назвали всего 25% респондентов. Гораздо больше опасений вызывают изменения потребительского поведения у молодого поколения (такой вариант фигурирует в ответах 71,8% опрошенных), развитие иных форматов развлечения, не связанных со спортом (54,2%), нежелание платить за контент (32,5%) и отсутствие доверия со стороны регуляторов (31,4%).

По мнению экспертов, основным приоритетом спонсоров в ближайшие 3-5 лет должен стать точечный таргетинг и персонализация предложений. При этом эксклюзивный и уникальный брендированный контент по-прежнему будет актуальным форматом взаимодействий со спонсорами.

"Наступление цифровой эпохи, которое характеризуется активным внедрением новых технологий и изменением модели медиапотребления, оказывает значительное влияние и на спортивную индустрию, - заявил глава консалтингового отдела PwC в спортивной отрасли в России Олег Малышев. - Клубам, лигам, турнирам и их спонсорам необходимо перестраиваться, чтобы эффективно взаимодействовать с новой аудиторией и оставаться успешными в долгосрочной перспективе".

Опрос проводился PwC в мае-июне 2018 года среди руководителей высшего звена, представляющих спортивную индустрию. Всего было получено 470 ответов на вопросы анкеты от экспертов из 42 стран.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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