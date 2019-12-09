Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 8:04

Вильнюс. 9 декабря. ИНТЕРФАКС/BNS - В Каунасском районе Литвы во дворе жилого дома упал спортивный самолет, погибли два человека, сообщила полиция.

Член ассоциации Aero-Pilot Дариюс Пагодинас подтвердил BNS, что один из погибших - его коллега, опытный пилот Викторас Рамонас.

"Да, грустно, но это правда. Насколько мне известно, это Рамонас с Piper PA-30 Twin Comanche и его ученик", - сказал он BNS.

Полиция сообщает лишь, что погибшие - мужчины 1954 и 1989 годов рождения.

Двухмоторный самолет Piper PA-30 был выпущен в 1969 году.

На этом самолете Рамонас и его коллега Гинтаутас Станюлис в 2003 году повторили перелет Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса из Каунаса в Чикаго и вернулись назад.

ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!