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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 11:26 04.07.2018 - 11:26

*** Команда под названием "Процветание" победила команду "Мир" с разницей в одно очко

Пекин. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские и северокорейские спортсменки в среду приняли участие в первом из серии товарищеских баскетбольных матчей в Пхеньяне, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Состав команд был смешанным: в каждой из них были как баскетболистки из Южной Кореи, так и из КНДР. На матче, среди других высокопоставленных официальных лиц, присутствовал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн. Отмечается, что северокорейского лидера Ким Чен Ына на игре не было.

На фотографиях, сделанных на стадионе, видно, как девушки, одетые в белую и зеленую форму, выходят на поле, держась за руки. На спине у одной команды написано "Мир", у другой - "Процветание".

Матч закончился со счетом 103-102 в пользу команды под названием "Процветание".

Позже в среду в северокорейской столице состоится матч между смешанными мужскими командами.

Группа из 50 спортсменов и спортсменок прибыла в КНДР из Южной Кореи накануне. Всего в рамках запланированных на среду и четверг спортивных мероприятий намечены четыре баскетбольных матча.

Две Кореи проводят такие матчи в четвертый раз в истории, в последний раз такое мероприятие проводилось в октябре 2003 года.

Договоренность о проведении товарищеских баскетбольных матчей была достигнута в ходе встречи высокопоставленных чиновников обеих стран в июне по итогам саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Южнокорейская делегация планирует вернуться в Сеул в пятницу.

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