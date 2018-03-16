Спутники зафиксировал существенное сокращение грузоперевозок через границу между КНДР и КНР - СМИ
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Гонконг. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Сделанные спутниками фотографии указывают на значительное снижение интенсивности грузоперевозок через границу между Китаем и Северной Кореей, сообщает в пятницу радиостанция "Голос Америки".
Судя по фотографиям, сделанным американской компанией-оператором спутников дистанционного зондирования Земли DigitalGlobe, число грузовых транспортных средств, замеченных на пограничном мосту на реке Ялуцзян между китайским Даньдуном и северокорейским Синыйджу, заметно уменьшилось за последний год.
Отмечается, что эти выводы сделаны на основе сравнения снимков, сделанных 11, 14 и 27 февраля этого года, и спутниковых фотографий, сделанных в январе прошлого года.
СМИ отмечают, что снижение динамики грузоперевозок свидетельствует о сокращении объема торговли между двумя государствами на фоне действия международных санкций.
Так, в частности, в августе 2017 года СБ ООН полностью запретил экспорт из КНДР угля, железа и морепродуктов. В сентябре того же года СБ ООН принял новую резолюцию, запретившую импорт в Северную Корею из стран-членов ООН нефти и нефтепродуктов, а также экспорт из КНДР текстиля и газового конденсата.
вл во
Интерфакс